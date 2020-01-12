Mercedes обійшов BMW та Audi в рейтингу продажів



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Попит на «люксові» машини виявився стійкішим, ніж сегмент масового ринку

Компанія Mercedes-Benz успішно захистила свою корону світового бренду розкішних автомобілів, четвертий рік поспіль перемагаючи конкурентів з BMW та Audi.

Про перемогу «штутгартців» стало відомо у п’ятницю, коли BMW повідомила, що продажі «баварських» машин зросли «лише» на 2 відсотки до рекордних 2,17 мільйонів автомобілів минулого року.

Проте Mercedes заявив ще у четвер, що його продажі збільшилися на 1,3 відсотка до 2,34 мільйонів автомобілів.

При цьому Audi відстала від обох, оскільки продажі «інгольштадців» зросли на 1,8 відсотка до 1,85 мільйона автомобілів.

Цікаво, що попит на «люксові» машини виявився стійкішим, ніж сегмент масового ринку, внаслідок чого в деяких регіонах з повільним економічним зростанням та торговими суперечками продажі машин скоротились.

Варто додати, що за інформацію Mercedes, компанія мала рекорди продажів у Німеччині, Китаї та США, особливо завдяки великому попиту на свої позашляховики та седани вищого класу.

У бренді зазначають, що попит у Китаї збільшився на 6,2 відсотка, де місцеві замовники купували лімузини Maybach Mercedes S класу зі швидкістю понад 700 машин на місяць.

Проте вже у найближчому ринок Китаю – поки найбільший для автівок у світі – може закритися для машин з Європи та США через введення торгових обмежень та додаткових тарифів.

Джерело Autonews Europe