Українці закликали Зеленського заборонити діяльність компанії Аpplе в Україні



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Громадяни України хочуть прирівняти іРhone до «колорадської стрічки»

Українці звернулись до Президента України Володимира Зеленського із закликом заборонити діяльність компанії Аpplе в Україні, вивезти наявну продукцію з країни та прирівняти іРhone до колорадської стрічки.

Відповідна петиція №22/079808-еп розміщена на сайті Глави держави.

«Компанія Аpple підтримала окупацію Криму, визначивши його територією Росії у своїх додатках. Вимагаю негайно заборонити їх діяльність в Україні, заборонити їх продукцію, її ввезення та наявну. Прирівняти iРhone до колорадської стрічки! Створити державну програму з утилізації наявної в населення продукції з відшкодуванням коштів. Прошу підтримки й максимального поширення! Разом до перемоги! Слава Нації!» – сказано у тексті петиції.

Наразі петиція набрала 59 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 92 днів.

Напередодні представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

Як повідомлялося, Apple нарешті відповіла на питання «чий Крим?».