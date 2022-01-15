Мережа ресторанів у Британії замінила офіціантів на роботів-котів (відео)

Роботи вперше з’явилися в ресторанах The Chinese Buffet у листопаді 2021 року

Клієнти можуть скористатися роботом за допомогою спеціальної програми

Мережа китайських ресторанів у Британії замінила живих офіціантів на роботів-котів, пише Daily Mail.

Роботи вперше з’явилися в ресторанах The Chinese Buffet у листопаді 2021 року/ До таких заходів керівникам довелося прийти через брак кадрів, який спричинений пандемією коронавірусу.

Роботи отримали назву BellaBot, вони коштують 14500 фунтів стерлінгів. За словами рестораторів, це дешевше, ніж наймати живого офіціанта із мінімальною зарплатою. Клієнти можуть скористатися роботом за допомогою спеціальної програми.

«Ми мали відвідувачів, які знімали з BellaBot відео для TikToK. Найбільше ці роботи подобаються дітям», – розповів представник ресторану Девід Рамсден.

Крім того, поки роботизовані офіціанти обслуговують гостей, у співробітників ресторану з'являється більше часу для живого спілкування з клієнтами – BellaBot може працювати з чотирма столами одночасно.

Робот має чотири полиці і може обслуговувати чотири столи за одну подорож. Підійшовши до столу, робот каже відвідувачам брати їжу з освітленої полиці. Під час тестування робот пройшов понад 67 миль за тиждень, подаючи їжу.

«Зараз це дійсно своєчасне і хороше короткострокове вирішення кадрової проблеми, але незабаром це стане поширеним явищем», – додав Девід.

Нагадаємо, глава Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що Tesla Bot зможуть стати унікальними особистостями та дружити з людьми.

За словами бізнесмена, згодом робот, якого придбає людина, зможе розвинутись у відповідну власнику особистість і стати йому товаришем.