У смартфонах Xiaomi є цензура? Німецькі експерти дали відповідь

Німецьке відомство кібербезпеки перевірило, чи цензурують контент китайські смартфони Xiaomi

Минулого року литовський уряд закликав позбутися китайських смартфонів Xiaomi. У міністерстві оборони Литви стверджували, що пристрої компанії цензурують контент.

Цю інформацію перевірила Федеральна служба кібербезпеки Німеччини (BSI). І німецьке відомство не знайшло функцій цензури в смартфонах Xiaomi, повідомляє Reuters.

«BSI не зміг виявити будь-які аномалії, які потребували б подальшого розслідування чи інших заходів», – прокоментували німецькі експерти з кібербезпеки.

Звинувачення у шпигунстві пролунали на адресу Xiaomi у вересні 2021 року. Тоді міністерство оборони Литви рекомендувало позбутися смартфонів компанії та не купувати нові. Військові стверджували, що Xiaomi фільтрує контент, який споживає власник смартфона.

Серед цензурованих фраз зазначалися:

вільний Тибет,

хай живе незалежність Тайваню,

рух за демократію.

Також, на думку литовців, китайські смартфони цензурують сотні слів та висловлювань.

Для країн ЄС цю функцію, начебто, відключили. Проте її можна увімкнути дистанційно коли завгодно. Список, який сьогодні налічує 449 слів і фраз постійно оновлюється і поповнюється.

Крім того, було виявлено, що телефон Xiaomi відправляє зашифровані дані про використання смартфона на сервер у Сінгапурі.

Заступник Міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічус рекомендував не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися вже придбаних.

Xiaomi цензурування на своїх смартфонах заперечила.

«Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв'язку», – йшлося у коментарі пресслужби компанії.