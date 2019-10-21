В агросекторі через 10 років зникне 60% професій



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До 2025 року істотне скорочення робочої сили буде спостерігатися в Україні, Європі, Китаї, Росії та Австралії

У найближче десятиліття в агросекторі зникнуть такі професії, як бухгалтер, секретар-референт та логіст-диспетчер

У найближчі десять років 60% професій в агросекторі світу замінять роботи.

Про це свідчать дані дослідження компанії Ernst & Young, пише UBR.

Зазначається, що до 2023 року число глобально-мобільних співробітників (які не мають глибокої спеціалізації і здатні легко міняти роботу) в загальній робочій силі складе 43%, що на 4% більше, ніж в 2017 році.

До 2025 року істотне скорочення робочої сили буде спостерігатися в Україні, Європі, Китаї, Росії та Австралії. А ось в таких країнах, як Бразилія, Мексика, Єгипет та інших, навпаки, відчують позитивну динаміку.

В першу чергу, в агросекторі в найближче десятиліття в світі зникнуть такі професії:

Бухгалтер. Вже зараз цю професію замінюють спеціальним програмним забезпеченням для базових операцій з аудиту та бухобліку. Фахівці переконані, що такі програми зможуть згодом замінити людей цілком.

Секретар-референт. Існуючий сьогодні софт вже здатний взяти на себе частку обов'язків секретаря: складання розкладу, планування зустрічей, замовлення квитків та інше. Єдине відкрите питання - це розробка оптимального рішення для об'єднання максимуму функцій.

Логіст-диспетчер. Транспортна структура ускладнюється, доставка вантажів стає модульною, вантажопотоки і пасажиропотоки збільшуються, вимоги користувачів до якості і швидкість доставки зростає. З подібними завданнями людині впоратися все складніше, тому в цій сфері він потрібен тільки для контролю на вищому рівні або в складних ситуаціях.

Високопрофесійний сільськогосподарський працівник. Дрони, роботи і інші програми для контролю на полях - це реальність, що модернізується з кожним днем, витісняючи людей і з цієї області все інтенсивніше.

Як повідомлялося, американські розробники створили робота для збирання полуниці.