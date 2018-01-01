NASA дало зелене світло підготовці першої місії космоплана Dream Chaser

Dream Chaser у кінці 2020 року здійснить політк на МКС

Після аналізу проекту космоплана Dream Chaser і його випробувань NASA видало компанії Sierra Nevada Corporation дозвіл на продовження підготовки до першої місії до МКС. Агентство призначило перший політ човника до станції на кінець 2020 року, повідомляється в прес-релізі Sierra Nevada Corporation. В кінці 2000-х років NASA оголосило програму по



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Dream Chaser

Dream Chaser у кінці 2020 року здійснить політк на МКС

Після аналізу проекту космоплана Dream Chaser і його випробувань NASA видало компанії Sierra Nevada Corporation дозвіл на продовження підготовки до першої місії до МКС. Агентство призначило перший політ човника до станції на кінець 2020 року, повідомляється в прес-релізі Sierra Nevada Corporation.

В кінці 2000-х років NASA оголосило програму по фінансуванню розробки приватних космічних кораблів для доставки космонавтів на міжнародну космічну станцію. У ній брала участь Sierra Nevada Corporation, яка розробляє апарат Dream Chaser, але вона вибула під час фінального етапу конкурсу, програвши проектам Crew Dragon від SpaceX і CST-100 від Boеing. Тим не менш, компанія змогла отримати другий контракт від NASA - на доставку вантажів до МКС.

Конструкція Dream Chaser заснована на проекті космоплана HL-20, який розроблявся в 1990-х роках. У космоплана складні крила, за рахунок яких його можна буде закріплювати не збоку ракети, а розміщувати прямо в головному обтічнику. Передбачається, що Dream Chaser можна буде виводити на різних ракетах, в тому числі на Atlas V, Delta IV і Falcon Heavy. Апарат зможе доставляти на МКС 5,5 тонн вантажу і повертати на Землю до двох тонн.

У листопаді 2017 року Dream Chaser вперше після невдалих випробувань в 2013 році здійснив успішну посадку після вільного польоту в атмосфері. Тепер NASA проаналізувало результати випробувань, а також конструкцію космоплана, і видало компанії дозвіл на продовження підготовки до першої місії на МКС. Перший політ космоплана до МКС призначений на кінець 2020 року.

Крім Dream Chaser у США є інший безпілотний космоплан X-37, який здійснив вже 5 польотів, причому вкрай тривалих - під час останнього він провів на орбіті 718 днів. Оскільки його випробуваннями і експлуатацією займається не NASA, а ВПС США, подробиць про нього практично невідомо.

Джерело: N+1