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    Науковці назвали причину, чому дітям не рекомендується користуватися Instagram

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    Соцмережа також пропонує хештеги, пов'язані з забороненими речовинами - Науковці назвали причину, чому дітям не рекомендується користуватися Instagram
    Соцмережа також пропонує хештеги, пов'язані з забороненими речовинами
    фото з відкритих джерел

    Соцмережа полегшує підліткам доступ до наркотичних речовин

    Згідно з новим звітом проєкту Tech Transparency Project (TTP), алгоритми Instagram рекомендують облікові записи торговців забороненими речовинами неповнолітнім користувачам. В рамках експерименту фейкові сторінки підлітків змогли зв'язатися з продавцями наркотиків. Про це інформує The Verge.

    Однак на рекомендаціях облікових записів все не обмежується. За даними звіту, соцмережа також пропонує хештеги, пов'язані з наркотиками.

    Згідно зі звітом, організація «Проєкт технічної прозорості» створила сім підроблених облікових записів для користувачів у віці 13, 14, 15 і 17 років. Instagram не зупинив ці облікові записи від пошуку вмісту, пов’язаного з наркотиками.

    В одному випадку платформа автоматично запропонувала автозаповнення, коли користувач ввів частину назви забороненої речовини в пошук. Після того як фейковий обліковий запис підписався на продавця, той надіслав повідомлення з «меню продуктів, цін і варіантів доставки».

    «Я б сказав, Instagram є одним з найгірших місць для протидії таким видам контенту», – каже Тім Маккей, професор Університету Каліфорнії й засновник компанії, яка відстежує продаж наркотиків в Інтернеті

    Стефані Отуей, представниця Instagram від материнської компанії Meta, запевняє при цьому, що платформа забороняє продаж наркотиків. Вона пообіцяла, що компанія перегляне хештеги, щоб перевірити на наявність порушень.

    «Ми продовжимо вдосконалюватись у цій сфері, намагаючись забезпечити безпеку Instagram, особливо для наших наймолодших членів спільноти», – коментує результати звіту Отуей.

    Дослідження також показало, що Instagram дійсно забороняє багато хештегів, пов’язаних з наркотиками, але все це працює неналежним чином. Наприклад, коли «неповнолітні користувачі» спробували шукати відповідний хештег, Instagram просто запропонував альтернативні, бо введений був недоступний для пошуку.

    Нагадаємо, популярна в Україні соціальна мережа запроваджує нові правила.

    Як відомо, в Instagram з'являться нові функції: список.

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    Теги: наркотики наука соціальні мережі Instagram
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    Науковці назвали причину, чому дітям не рекомендується користуватися Instagram