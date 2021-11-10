Шахраї «поховали» керівника Instagram і заблокували його обліковий запис у соцмережі

У Instagram попросили надати свідоцтво про смерть, некролог чи посилання на новину, яка б підтвердила цю інформацію

Повіривши у смерть свого керівника, модератори заблокували обліковий запис Моссери

Шахраю вдалося заблокувати обліковий запис в Instagram глави цієї соціальної мережі Адама Моссері (Adam Mosseri). Про це повідомляє видання Vice.

Зловмисник «поховав» топменеджера за допомогою функції «Акаунт у пам'ятному статусі», за допомогою якої користувачі повідомляють модераторам про смерть власника сторінки в Instagram.

Експериментатор надав журналістам скріншоти листування з адміністрацією соцмережі, в якій він і повідомив про те, що Моссери нібито помер. У Instagram попросили надати свідоцтво про смерть, некролог чи посилання на новину, яка б підтвердила цю інформацію. У відповідь шахрай надіслав заздалегідь заготовлену статтю, згенеровану на фейковому сайті.

Повіривши у смерть свого керівника, модератори заблокували обліковий запис Моссери, а на його сторінці з'явився пам'ятний напис про відхід власника з життя. «Це дуже смішно, що Instagram взагалі дозволяє подібним речам відбуватися на їхній платформі», – сказав герой історії журналістам.

Доступ до облікового запису було відновлено невдовзі після того, як сам Моссери не зміг скористатися ним. Видання зазначає, що менш впливовій людині, напевно, довелося б повертати аккаунт до життя протягом кількох тижнів.

Як раніше повідомлялося, у мережі Instagram все більшої популярності набирає послуга з блокування акаунтів. Зловмисники беруть за неї по € 5–60.

До слова, популярну соцмережу можуть визнати шкідливою для здоров’я підлітків.