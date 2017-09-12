Перший смартфон із сканером відбитків на екрані надійшов у продаж

Компанія Synaptics змогла розмістити сканер відбитків пальців під екраном смартфона

У Китаї надійшов у продаж смартфон Vivo X20 Plus UD, який вперше у світі обладнаний сканером відбитків пальців, що розташований на екрані. Офіційно новинка була показана публіці 25 січня. Вона побудована на базі іншого смартфона компанії - Vivo X20 Plus, але має на своєму борту не такі камери та дактилоскопічний сенсор. Сканер відбитків у



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Компанія Synaptics змогла розмістити сканер відбитків пальців під екраном смартфона

У Китаї надійшов у продаж смартфон Vivo X20 Plus UD, який вперше у світі обладнаний сканером відбитків пальців, що розташований на екрані.

Офіційно новинка була показана публіці 25 січня. Вона побудована на базі іншого смартфона компанії - Vivo X20 Plus, але має на своєму борту не такі камери та дактилоскопічний сенсор.

Сканер відбитків у смартфоні – виробництва компанії Synaptics.

На старті продажів за смартфон будуть просити 565 доларів США. За цю ціну користувачам пропонують восьмиядерний процесор середнього класу Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті, 6,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2160 × 1080 пікселів (18:9), блок 13-мегапіксельної та 5-мегапікельної камер на задній кришці, 12-мегапіксельну фронтальну камеру.

Апарат оснащений 3,5-мм аудіоджеком та акумулятором на 3900 мАг з можливістю швидкої зарядки. Смартфон підтримує карти microSD.