Porsche і Star Wars об'єдналися для створення зорельота (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель повинна мати два входи спереду, масивні задні вантажні двері і місце для двох пілотів і максимум п’яти членів екіпажу - розробники

Дизайн зорельота буде складатися з елементів зіркових кораблів X-wing, Y-wing і U-wing з фільмів Star Wars в комплексі з частинами дизайну Taycan - креативний директор

Німецький автовиробник і творці всесвіту Star Wars об'єднуються для створення натхненного електрокаром Porsche Taycan зорельота.

Про це повідомляє АВТОDream.

Зазначається, що така ідея цілком закономірна, оскільки «Зоряні війни: Сходження Скайуокера» і Porsche Taycan дебютують в Америці в кінці грудня поточного року.

Раніше з'явилася інформація про те, що Porsche і кіностудія Lucasfilm співпрацюватимуть при створенні нового фільму «Зоряні війни: Повстання Скайуокера».

За даними представників Porsche, розробники спортивного електричного седана і франшизи «Зоряні війни» збираються разом створити космічний корабель, що «буде відігравати важливу роль в галактиці Зоряних воєн».

Креативний директор Lucasfilm Дуг Чанг зазначив, що дизайн буде складатися з елементів зіркових кораблів X-wing, Y-wing і U-wing з фільмів Star Wars в комплексі з частинами дизайну Taycan.

Перед розробниками стоїть конкретне завдання: модель повинна мати два входи спереду, масивні задні вантажні двері і місце для двох пілотів і максимум п’яти членів екіпажу. Корабель може отримати від двох до чотирьох двигунів.

Зореліт буде показаний на прем'єрі «Зоряні війни: Сходження Скайуокера» в грудні разом з власним «космічним кораблем» Porsche - електрокаром Taycan 2020 року.

На екрани новий фільм «Зоряні війни: Повстання Скайуокера» вийде 20 грудня.

Початок продажів Taycan заплановано на початок вересня 2020 року, а поставки в США почнуться в кінці року, як раз до прем'єри.