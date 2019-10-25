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    Технології

    Porsche і Star Wars об'єдналися для створення зорельота (ФОТО)

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    Модель повинна мати два входи спереду, масивні задні вантажні двері і місце для двох пілотів і максимум п&rsquo;яти членів екіпажу - розробники - Porsche і Star Wars об'єдналися для створення зорельота (ФОТО)
    Модель повинна мати два входи спереду, масивні задні вантажні двері і місце для двох пілотів і максимум п’яти членів екіпажу - розробники

    Дизайн зорельота буде складатися з елементів зіркових кораблів X-wing, Y-wing і U-wing з фільмів Star Wars в комплексі з частинами дизайну Taycan - креативний директор

    Німецький автовиробник і творці всесвіту Star Wars об'єднуються для створення натхненного електрокаром Porsche Taycan зорельота.

    Про це повідомляє АВТОDream.

    Зазначається, що така ідея цілком закономірна, оскільки «Зоряні війни: Сходження Скайуокера» і Porsche Taycan дебютують в Америці в кінці грудня поточного року.

    Раніше з'явилася інформація про те, що Porsche і кіностудія Lucasfilm співпрацюватимуть при створенні нового фільму «Зоряні війни: Повстання Скайуокера».

    За даними представників Porsche, розробники спортивного електричного седана і франшизи «Зоряні війни» збираються разом створити космічний корабель, що «буде відігравати важливу роль в галактиці Зоряних воєн».

    Креативний директор Lucasfilm Дуг Чанг зазначив, що дизайн буде складатися з елементів зіркових кораблів X-wing, Y-wing і U-wing з фільмів Star Wars в комплексі з частинами дизайну Taycan.

    Перед розробниками стоїть конкретне завдання: модель повинна мати два входи спереду, масивні задні вантажні двері і місце для двох пілотів і максимум п’яти членів екіпажу. Корабель може отримати від двох до чотирьох двигунів.

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    Porsche і Star Wars об'єдналися для створення зорельота (ФОТО)
    Porsche і Star Wars об'єдналися для створення зорельота (ФОТО)

    Зореліт буде показаний на прем'єрі «Зоряні війни: Сходження Скайуокера» в грудні разом з власним «космічним кораблем» Porsche - електрокаром Taycan 2020 року.

    На екрани новий фільм «Зоряні війни: Повстання Скайуокера» вийде 20 грудня.

    Початок продажів Taycan заплановано на початок вересня 2020 року, а поставки в США почнуться в кінці року, як раз до прем'єри.

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