Штучний інтелект навчився орієнтуватися в лабіринті

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Програми навчили шукати шлях в віртуальних лабіринтах, де найкоротша дорога до мети була перекрита зачиненими «дверима»

Компанія DeepMind - підрозділ Google, що працює над дослідженнями штучного інтелекту - створила програму, яка здатна будувати оптимальні маршрути з допомогою аналога нейронів решітки. Ці клітини входять в мережу мозку, що забезпечує навігацію у всіх ссавців, включаючи людину, передає Naked Science.

Автори нового алгоритму створили штучний аналог нейронів решітки. Ці клітини мозку активізуються, коли ссавець перетинає кордон уявної координатної сітки, «накладеної» на простір, в якому перебуває тварина.

У людини руйнування цих нейронів стає одним із симптомів хвороби Альцгеймера, при цьому люди втрачають здатність орієнтуватися. Вчені припускають, що нейрони решітки допомагають шукати найкоротші маршрути в уже знайомій обстановці.

У новому дослідженні розробники змоделювали дві штучні рекурентні нейронні мережі. У таких мережах зв'язку між елементами утворюють спрямовану послідовність: програма використовує свої попередні кроки, щоб спланувати наступну дію. Один алгоритм користувався штучними нейронами решітки, другий обходився без них.

Програми навчили шукати шлях у віртуальних лабіринтах, де найкоротша дорога до мети була перекрита замкненими «дверима». Потім алгоритми перейшли до більш великих лабіринтів схожої конфігурації: програма, яка використовує нейрони решітки, шукала шлях ефективніше.

Коли «двері» відкрили, алгоритм зміг врахувати цей факт і знайшов найкоротший маршрут. Програма, яка працювала без спеціальних нейронів, проігнорувала відкритий вже прохід і шукала шлях у лабіринті довше.

Результати експерименту підтвердили припущення нейробіологів: нейрони решітки дійсно беруть участь у пошуку найкоротшого шляху.