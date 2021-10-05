Цукерберг вперше відреагував на масштабний збій Facebook

Цукерберг вибачився перед користувачами за збої в роботі соціальних мереж

Глава Facebook Цукерберг вибачився за масштабний збій в роботі сервісів компанії

Засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив про відновлення роботи Facebook, Instagram і WhatsApp, а також вибачився перед користувачами за збої. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У понеділок стало відомо, що в роботі сервісів Facebook, включаючи Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger, стався масштабний збій.

«Приносимо вибачення за сьогоднішній збій - я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми», - написав Цукерберг.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

«Простіше кажучи, вранці (4 жовтня – ред.) Facebook забрав карту, в якій розповідалося комп'ютерам світу, як знайти сайти компанії в інтернеті. В результаті, коли хтось вводить Facebook.com у браузер, браузер не має уявлення, де знайти Facebook.com», – пояснив експерт з питань кібернетичної безпеки Брайан Кребс.

Збій також завдав удару по співробітниках Facebook, які втратили можливість спілкуватися один з одним. Це пояснюється тим, що електронна пошта та інші інструменти комунікації у Facebook управляються за допомогою тих самих доменів, які зараз заблоковані.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.