WhatsApp оновить популярну функцію

В месенджері з'явиться новий плеєр Global voice message player

Команда WhatsApp працює над новою функцією, пише портал WABetaInfo.

Так, в месенджері з'явиться новий плеєр Global voice message player для прослуховування голосових повідомлень.

За даними порталу, майбутній програвач повинен спростити прослуховування довгих голосових повідомлень. Користувач зможе виходити з діалогу, а відтворення голосового повідомлення зупинятися не буде.

При цьому саме повідомлення буде закріплено у верхній частині екрану з усіма елементами управління.

Фото: WABetaInfo

В даний час голосові повідомлення відтворюються тільки з екрану чату відправника. Якщо ви покинете цей екран, то голосове повідомлення перестає відтворюватись.

Поки розробка знаходиться на ранньому етапі і дата запуску функції невідома.

Раніше повідомлялося, що в WhatsApp введено в дію тестування функції пошуку магазинів і послуг. Поки можливість доступна користувачам смартфонів на Android. У додатку з'явився розділ, в якому відображені магазини, ресторани та інші підприємства, що знаходяться поруч з власником пристрою.

Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

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