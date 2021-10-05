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    WhatsApp оновить популярну функцію

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    Месенджер WhatsApp оновить популярну функцію - WhatsApp оновить популярну функцію
    Месенджер WhatsApp оновить популярну функцію
    Фото: Depositphotos

    В месенджері з'явиться новий плеєр Global voice message player

    Команда WhatsApp працює над новою функцією, пише портал WABetaInfo.

    Так, в месенджері з'явиться новий плеєр Global voice message player для прослуховування голосових повідомлень.

    За даними порталу, майбутній програвач повинен спростити прослуховування довгих голосових повідомлень. Користувач зможе виходити з діалогу, а відтворення голосового повідомлення зупинятися не буде.

    При цьому саме повідомлення буде закріплено у верхній частині екрану з усіма елементами управління.

    Фото: WABetaInfo
    Фото: WABetaInfo

    В даний час голосові повідомлення відтворюються тільки з екрану чату відправника. Якщо ви покинете цей екран, то голосове повідомлення перестає відтворюватись.

    Поки розробка знаходиться на ранньому етапі і дата запуску функції невідома.

    Раніше повідомлялося, що в WhatsApp введено в дію тестування функції пошуку магазинів і послуг. Поки можливість доступна користувачам смартфонів на Android. У додатку з'явився розділ, в якому відображені магазини, ресторани та інші підприємства, що знаходяться поруч з власником пристрою.

    Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

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    Теги: технології прослуховування Facebook Twitter Android WhatsApp
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    WhatsApp оновить популярну функцію