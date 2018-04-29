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    Співзасновник Google Сергій Брін розповів про загрози від штучного інтелекту

    Чи може штучний інтелект маніпулювати людьми, питає Брін
    Співзасновник Google Сергій Брін попередив про загрозу технологій штучного інтелекту в щорічному листі від засновників Alphabet. Материнської компанії пошуковика. Лист опубліковано на сайті компанії. Брін розповів, що Alphabet використовує штучний інтелект для роботи домашнього помічника Google Home, перекладача, відеосервісу YouTube і для інших
    • Вчора, 10:53
    • Розсилка

    Чи може штучний інтелект маніпулювати людьми, питає Брін

    Співзасновник Google Сергій Брін попередив про загрозу технологій штучного інтелекту в щорічному листі від засновників Alphabet. Материнської компанії пошуковика. Лист опубліковано на сайті компанії.

    Брін розповів, що Alphabet використовує штучний інтелект для роботи домашнього помічника Google Home, перекладача, відеосервісу YouTube і для інших цілей. Однак подібні розробки призводять до нових обов'язків і питань, які належить вирішувати компанії найближчим часом, пояснив він.

    «Як ці технології вплинуть на зайнятість в різних секторах? Як ми зрозуміємо, що відбувається у них «під капотом»? Чи можуть вони маніпулювати людьми? Вони безпечні?», - задається питанням Брін у листі.

    Нагадаємо, штучний інтелект виявив на Місяці тисячі нових кратерів.

    Засновник компанії SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск оголосив, що «будує кіборг-дракона».

    Джерело: VC.ru

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