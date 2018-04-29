Співзасновник Google Сергій Брін розповів про загрози від штучного інтелекту

Чи може штучний інтелект маніпулювати людьми, питає Брін

Співзасновник Google Сергій Брін попередив про загрозу технологій штучного інтелекту в щорічному листі від засновників Alphabet. Материнської компанії пошуковика. Лист опубліковано на сайті компанії. Брін розповів, що Alphabet використовує штучний інтелект для роботи домашнього помічника Google Home, перекладача, відеосервісу YouTube і для інших



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Чи може штучний інтелект маніпулювати людьми, питає Брін

Співзасновник Google Сергій Брін попередив про загрозу технологій штучного інтелекту в щорічному листі від засновників Alphabet. Материнської компанії пошуковика. Лист опубліковано на сайті компанії.

Брін розповів, що Alphabet використовує штучний інтелект для роботи домашнього помічника Google Home, перекладача, відеосервісу YouTube і для інших цілей. Однак подібні розробки призводять до нових обов'язків і питань, які належить вирішувати компанії найближчим часом, пояснив він.

«Як ці технології вплинуть на зайнятість в різних секторах? Як ми зрозуміємо, що відбувається у них «під капотом»? Чи можуть вони маніпулювати людьми? Вони безпечні?», - задається питанням Брін у листі.

Нагадаємо, штучний інтелект виявив на Місяці тисячі нових кратерів.

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Джерело: VC.ru