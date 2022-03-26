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    TikTok заборонив викладати ролики для користувачів із Росії

    TikTok заборонив викладати ролики для користувачів із Росії - TikTok заборонив викладати ролики для користувачів із Росії
    TikTok заборонив викладати ролики для користувачів із Росії
    Фото: namoreto.bg

    Росіяни не зможуть публікувати контент у TikTok навіть через VPN

    TikTok заборонив користувачам із РФ викладати ролики, навіть використовуючи VPN. Про це сьогодні повідомила пресслужба компанії.

    Соцмережа заборонила завантажувати ролики на початку березня у зв'язку з російським законом про фейки.

    У TikTok пояснили такі обмеження турботою про користувачів. Також у соцмережі повідомили, що блокують прямі ефіри та публікацію нового контенту з метою захисту безпеки співробітників компанії. У тому числі в TikTok уточнили, що оцінюватимуть «змінні обставини» в Росії, щоб визначити, коли відновити надання послуг.

    Тим не менш, користувачі з РФ можуть продовжувати дивитися чужий контент.

    Додамо, що незалежні російські ЗМІ через страх закриття припинили говорити про війну в Україні.

    4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

    Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    TikTok заборонив викладати ролики для користувачів із Росії