TikTok заборонив викладати ролики для користувачів із Росії

Росіяни не зможуть публікувати контент у TikTok навіть через VPN

TikTok заборонив користувачам із РФ викладати ролики, навіть використовуючи VPN. Про це сьогодні повідомила пресслужба компанії.

Соцмережа заборонила завантажувати ролики на початку березня у зв'язку з російським законом про фейки.

У TikTok пояснили такі обмеження турботою про користувачів. Також у соцмережі повідомили, що блокують прямі ефіри та публікацію нового контенту з метою захисту безпеки співробітників компанії. У тому числі в TikTok уточнили, що оцінюватимуть «змінні обставини» в Росії, щоб визначити, коли відновити надання послуг.

Тим не менш, користувачі з РФ можуть продовжувати дивитися чужий контент.

Додамо, що незалежні російські ЗМІ через страх закриття припинили говорити про війну в Україні.

4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.