У Китаї з’явилися роботи-поліцейські



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Робот-поліцейський у Китаї

Поки що роботів-поліцейських лише три й кожен має свою спеціалізацію

Міська влада міста Ханьдань, що у провінції Хебей на сході Китаю, запустила роботів-поліцейських, які здатні розпізнавати людей та оснащені штучним інтелектом. Про це повідомляє Nextshark.

Поки що роботів-поліцейських лише три й кожен має свою спеціалізацію.

Один — патрулює вулиці: він може розпізнавати номери машин і робити знімки, а також заважати пішоходам переходити дорогу в недозволеному місці.

Другий працює під час ДТП й допомагає підтримувати порядок на місці аварії до приїзду поліції.

А третій надає інформацію справжнім поліцейським, він оснащений базою даних і може визначити, чи знаходиться людина в розшуку.

Очікується, що до кінця 2020 року у місті таких роботів буде близько 20.