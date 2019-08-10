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    Технології

    У Китаї з’явилися роботи-поліцейські

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    Робот-поліцейський у Китаї - У Китаї з’явилися роботи-поліцейські
    Робот-поліцейський у Китаї

    Поки що роботів-поліцейських лише три й кожен має свою спеціалізацію

    Міська влада міста Ханьдань, що у провінції Хебей на сході Китаю, запустила роботів-поліцейських, які здатні розпізнавати людей та оснащені штучним інтелектом. Про це повідомляє Nextshark.

    Поки що роботів-поліцейських лише три й кожен має свою спеціалізацію.

    Один — патрулює вулиці: він може розпізнавати номери машин і робити знімки, а також заважати пішоходам переходити дорогу в недозволеному місці.

    Другий працює під час ДТП й допомагає підтримувати порядок на місці аварії до приїзду поліції.

    А третій надає інформацію справжнім поліцейським, він оснащений базою даних і може визначити, чи знаходиться людина в розшуку.

    Очікується, що до кінця 2020 року у місті таких роботів буде близько 20.

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