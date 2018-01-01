У роботі Facebook та Instagram стався збій
- Сьогодні, 00:25
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Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів
Користувачі Facebook і Instagram у четвер ввечері повідомляють про збої в роботі сервісів.
Про це повідомляє Down Detector, який займається моніторингом працездатності популярних сайтів.
Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів.
Користувачі Instagram повідомляють про проблеми з новинною стрічкою, авторизацією і загальною роботою сайту.
Про збої повідомляють користувачі з США, Європи та Азії.
До слова, Facebook посилює боротьбу з терористичною пропагандою.