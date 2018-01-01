У роботі Facebook та Instagram стався збій

Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів

Користувачі Facebook і Instagram у четвер ввечері повідомляють про збої в роботі сервісів. Про це повідомляє Down Detector, який займається моніторингом працездатності популярних сайтів. Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів. Користувачі