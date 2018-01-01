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    Технології

    У роботі Facebook та Instagram стався збій

    Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів
    Користувачі Facebook і Instagram у четвер ввечері повідомляють про збої в роботі сервісів.  Про це повідомляє Down Detector, який займається моніторингом працездатності популярних сайтів. Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів.  Користувачі
    • Сьогодні, 00:25
    • Розсилка

    Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів

    Користувачі Facebook і Instagram у четвер ввечері повідомляють про збої в роботі сервісів. 

    Про це повідомляє Down Detector, який займається моніторингом працездатності популярних сайтів.

    Найбільша кількість скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів. 

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    Користувачі Instagram повідомляють про проблеми з новинною стрічкою, авторизацією і загальною роботою сайту.

    Про збої повідомляють користувачі з США, Європи та Азії.

    До слова, Facebook посилює боротьбу з терористичною пропагандою.

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