WhatsApp представив нову функцію, що посилить рівень безпеки



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За даними порталу The Verge, нині функція поки ще не доступна у всіх регіонах світу

Нова функція дозволить користувачам операційної системи Android розблоковувати додаток відбитком пальця

Месенджер WhatsApp представив функцію для користувачів операційної системи Android, що дозволить розблоковувати додаток відбитком пальця.

Про це йдеться у блозі месенджера.

«Раніше цього року ми впровадили підтримку Touch ID та Face ID, щоб посилити рівень безпеки користувачів WhatsApp. Сьогодні ми представляємо схожий спосіб автентифікації для телефонів, які підтримують Android, що дозволить розблоковувати наш додаток відбитком пальця», - повідомили у WhatsApp.

Користувачі також можуть обрати, коли вони бажають, аби додаток був автоматично заблокований: одразу, через 1 або через 30 хвилин користування.

За даними порталу The Verge, нині функція поки ще не доступна у всіх регіонах світу.

Раніше ця функція з автентифікації була представлена для користувачів операційної системи iOS.

Як повідомлялося, месенджер WhatsApp тестує нову функцію, що дозволить повідомленням самостійно видалятися.