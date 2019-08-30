США направлять в Польщу ще тисячу солдат



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Варшава і Вашингтон погодили місця дислокації додаткових американських сил в Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про те, що Варшава і Вашингтон погодили місце дислокації додаткових американських сил на території Польщі. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Передбачалося, що деталі щодо посилення американської військової присутності в Польщі будуть озвучені в рамках візиту Дональда Трампа до Варшави, який був скасований через насування чергового урагану на США.

До цього в червні 2014 року Вашингтон і Варшава підписали угоду щодо збільшення американського військового контингенту на тисячу солдат на додачу до 4,5 тисяч американських військових, які на ротаційній основі постійно перебувають в Польщі.

До слова, польська опозиція звинувачувала правлячу партію «Право і справедливість» (PiS) в тому, що вона спробує використати візит Дональда Трампа до Варшави і оприлюднення відповідних домовленостей для посилення своїх позицій напередодні виборів до Сейму і Сенату, які пройдуть 13 жовтня.

Напередодні повідомлялося, що у Польщі створили нову дивізію через загрози від РФ.

До слова, як стало відомо, президент Білорусі Лукашенко не поїде до Варшави через Путіна. Раніше президент Польщі Анджей Дуда запросив Олександра Лукашенка на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни ще в березні цього року. Крім глави Білорусі, польський президент надіслав запрошення лідерам ЄС, НАТО та країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Молдови, України, Грузії).

Зазначимо, що Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви.