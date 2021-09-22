Названо найпопулярніші сайти в Україні в серпні

Які сайти українці відвідували найчастіше у серпні 2021 року

Компанія Kantar оприлюднила рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за серпень 2021 року. Згідно з даними сервісу, у останньому місяці літа українці готувалися до школи та цікавилися товарами в інтернет-магазинах.

Наближення шкільного сезону повернуло увагу користувачів до інтернет-магазинів та маркетплейсів. Сайт rozetka.com.ua вперше піднявся на четверту позицію у рейтингу популярних сайтів з показником охоплення 41,3%. А prom.ua обігнав Instagram, опинившись на сьомій сходинці з охопленням 36,1%.

Також до nоп-25 сайтів України повернулися allo.ua та hotline.ua.

Дані: Kantar

Літо – пора високої активності користувачів в instagram.com, який у серпні продовжив нарощувати охоплення попри загальне зниження інтересу до соціальних мереж.

Найпопулярнішими новинними ресурсами у серпні стали pravda.com.ua, tsn.ua та bbc.com.

Трійка лідерів залишається незмінною: Google, Youtube, Facebook.