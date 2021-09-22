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    Названо найпопулярніші сайти в Україні в серпні

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    Google лишається найпопулярнішим сайтом в Україні - Названо найпопулярніші сайти в Україні в серпні
    Google лишається найпопулярнішим сайтом в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Які сайти українці відвідували найчастіше у серпні 2021 року

    Компанія Kantar оприлюднила рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за серпень 2021 року. Згідно з даними сервісу, у останньому місяці літа українці готувалися до школи та цікавилися товарами в інтернет-магазинах.

    Наближення шкільного сезону повернуло увагу користувачів до інтернет-магазинів та маркетплейсів. Сайт rozetka.com.ua вперше піднявся на четверту позицію у рейтингу популярних сайтів з показником охоплення 41,3%. А prom.ua обігнав Instagram, опинившись на сьомій сходинці з охопленням 36,1%.

    Також до nоп-25 сайтів України повернулися allo.ua та hotline.ua.

    Дані: Kantar
    Дані: Kantar

    Літо – пора високої активності користувачів в instagram.com, який у серпні продовжив нарощувати охоплення попри загальне зниження інтересу до соціальних мереж.

    Найпопулярнішими новинними ресурсами у серпні стали pravda.com.ua, tsn.ua та bbc.com.

    Трійка лідерів залишається незмінною: Google, Youtube, Facebook.

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    Теги: Google Facebook YouTube Instagram
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    Названо найпопулярніші сайти в Україні в серпні