Названо найпопулярніші сайти в Україні в серпні
Які сайти українці відвідували найчастіше у серпні 2021 року
Компанія Kantar оприлюднила рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за серпень 2021 року. Згідно з даними сервісу, у останньому місяці літа українці готувалися до школи та цікавилися товарами в інтернет-магазинах.
Наближення шкільного сезону повернуло увагу користувачів до інтернет-магазинів та маркетплейсів. Сайт rozetka.com.ua вперше піднявся на четверту позицію у рейтингу популярних сайтів з показником охоплення 41,3%. А prom.ua обігнав Instagram, опинившись на сьомій сходинці з охопленням 36,1%.
Також до nоп-25 сайтів України повернулися allo.ua та hotline.ua.
Літо – пора високої активності користувачів в instagram.com, який у серпні продовжив нарощувати охоплення попри загальне зниження інтересу до соціальних мереж.
Найпопулярнішими новинними ресурсами у серпні стали pravda.com.ua, tsn.ua та bbc.com.
Трійка лідерів залишається незмінною: Google, Youtube, Facebook.
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