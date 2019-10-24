  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У Японії створили літаючу електромітлу

    • Розсилка
    <span>Як кажуть творці, під розробки електромітли, вони надихалися мітлою, яку використовують відьми для польотів</span> - У Японії створили літаючу електромітлу
    Як кажуть творці, під розробки електромітли, вони надихалися мітлою, яку використовують відьми для польотів

    Концепт має об'єднати людину і машину, заново відкривши задоволення від мобільності - розробники

    Японська компанія Toyota показала на автосалоні в Токіо прототип літаючої електромітли e-broom.

    Про це повідомляє портал Motor.

    «Компанія Toyota привезла на автосалон до Токіо декілька незвичайних концептів, серед яких є навіть електрична літаюча мітла», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє портал, прототип отримав назву e-broom і, як кажуть самі творці, вони надихалися саме мітлою, яку використовують відьми для польотів.

    За задумом авторів, концепт має об'єднати людину і машину, заново відкривши задоволення від мобільності.

    Однак, як саме це має відбуватися, в компанії не пояснили.

    Крім літаючої мітли японці показали ще кілька незвичайних прототипів. Серед них, наприклад, мобільна безпілотна «швидка допомога», що дозволяє пройти «медичне обстеження майбутнього» прямо в дорозі до лікарні. Концепт e-Care з системою розпізнавання осіб передає дані пацієнта лікарю і людина може сама поспілкуватися з медиком під час поїздки.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Японії створили літаючу електромітлу
    У Японії створили літаючу електромітлу
    У Японії створили літаючу електромітлу
    У Японії створили літаючу електромітлу
    У Японії створили літаючу електромітлу

    Як повідомлялося, японський автовиробник Toyota показала концепт автомобіля моделі LQ зі «штучним інтелектом».

    технології автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ