У Японії створили літаючу електромітлу



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Як кажуть творці, під розробки електромітли, вони надихалися мітлою, яку використовують відьми для польотів

Концепт має об'єднати людину і машину, заново відкривши задоволення від мобільності - розробники

Японська компанія Toyota показала на автосалоні в Токіо прототип літаючої електромітли e-broom.

Про це повідомляє портал Motor.

«Компанія Toyota привезла на автосалон до Токіо декілька незвичайних концептів, серед яких є навіть електрична літаюча мітла», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, прототип отримав назву e-broom і, як кажуть самі творці, вони надихалися саме мітлою, яку використовують відьми для польотів.

За задумом авторів, концепт має об'єднати людину і машину, заново відкривши задоволення від мобільності.

Однак, як саме це має відбуватися, в компанії не пояснили.

Крім літаючої мітли японці показали ще кілька незвичайних прототипів. Серед них, наприклад, мобільна безпілотна «швидка допомога», що дозволяє пройти «медичне обстеження майбутнього» прямо в дорозі до лікарні. Концепт e-Care з системою розпізнавання осіб передає дані пацієнта лікарю і людина може сама поспілкуватися з медиком під час поїздки.

Як повідомлялося, японський автовиробник Toyota показала концепт автомобіля моделі LQ зі «штучним інтелектом».