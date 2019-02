Українські веб-дизайнери отримали нагороду на престижному міжнародному конкурсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Агенція брала участь у конкурсі у двох номінаціях

Це вперше українська компанія виграла подібну нагороду

Українська студія Bachoo Design Studio стала першою українською компанією, яка отримала нагороду Site Of The Year на авторитетному міжнародному конкурсі Awwwards. Про це повідомляє « Громадське » з посиланням на співзасновницю компанії Олена Галицька.

Агенція брала участь у конкурсі у двох номінаціях, за однією з номінацій «Users’ choice for the Best mobile website of the year» (найкраща мобільна версія веб-сайту року за версією користувачів) студія виграла нагороду Site Of The Year.

Як зазначила Галицька, це вперше українська компанія виграла подібну нагороду на цьому конкурсі, інші українські компанії вигравали проміжні нагороди, як от Site Of The Day.

Особливістю сайту, за розробку якого студія отримала нагороду, є прив'язка анімації до гіроскопу на смартфоні. Крім того, анімація та спецефекти є досить «легкими» і не завантажують процесор.

У квітні минулого року продукт українського стартапу Petcube відзначили престижною премією Red Dot Award за кращий дизайн.

Awwwards — міжнародний конкурс професійних веб-дизайнерів і розробників. Основною метою є визнання і заохочення кращих інноваційних рішень в веб-дизайні.