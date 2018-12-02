В Ізраїлі надрукували веганське м’ясо



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М’ясо було створено на основі рослинних компонентів

Для друку було сконструйовано спеціальний 3D-принтер

Ізраїльський стартап Jet Eat створив веганське м’ясо, виготовлене методом 3D-друку з рослинних компонентів. Керівник стартапу Ешхар Бен Шитріт заявив, що текстура штучного м’яса повністю повторюватиме натуральну. Про це повідомляє 3dprint.com.

Для цього було сконструйовано спеціальний 3D-принтер.

«Ми з точністю відтворили цю структуру і за допомогою 3D-друку створили складну матрицю на основі рослинних компонентів», — зазначив керівник стартапу.

Ешхар Бен Шитріт — колишній м’ясник, який вирішив використати свої знання в області 3D-друку, щоб створити вегетаріанську їжу.

Jet Eat розробляє свою продукцію разом з Ізраїльським технологічним інститутом. Наразі у компанії працюють 5 осіб.

«Ізраїль є батьківщиною для інновацій в області тривимірного та цифрового друку і є справжнім експертом у галузі використання технологій для вирішення проблем звичайних ринків. Наразі цифровий друк використовується у різних галузях починаючи від органів та закінчуючи стоматологією. Я вважаю, що в умовах все більш цифрового світу його можна застосовувати до їжі. М’ясо характеризується чотирма компонентами: м’язовою тканиною, жировою прослойкою між нею, міоглобіном та сполучною тканиною», — пояснив керівник стартапу Jet Eat.

Джерело: Куркуль