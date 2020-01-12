Представлений перший ноутбук з сімома екранами



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Додаткові технічні характеристики не повідомляються

Компанія Expanscape оголосила про створення першого в світі ноутбука з сімома дисплеями. Вони мають різні діагоналі і роздільну здатність.

Ноутбук, а точніше прототип, назвали Aurora 7. Він працює на процесорі Intel Core i9 9900K і на графічному прискорювачі NVIDIA GTX. Принаймні, такі характеристики пристрою, який було модифіковано під Aurora 7.

Чотири екрану мають діагональ 17,3 дюйма і роздільну здатність 4К, а ще три – 7 дюймів і Full HD. Один з семидюймових дисплеїв вбудований в робочу панель ноутбука справа.

Про те, скільки буде коштувати готова подібна модель, інформації немає.

Додаткові технічні характеристики також не повідомляються. Ми можемо оцінювати тільки фотографії прототипу.

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Джерело Internetua