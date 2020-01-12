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    Технології

    Представлений перший ноутбук з сімома екранами

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    Представлений перший ноутбук з сімома екранами

    Додаткові технічні характеристики не повідомляються

    Компанія Expanscape оголосила про створення першого в світі ноутбука з сімома дисплеями. Вони мають різні діагоналі і роздільну здатність.

    Ноутбук, а точніше прототип, назвали Aurora 7. Він працює на процесорі Intel Core i9 9900K і на графічному прискорювачі NVIDIA GTX. Принаймні, такі характеристики пристрою, який було модифіковано під Aurora 7.

    Чотири екрану мають діагональ 17,3 дюйма і роздільну здатність 4К, а ще три – 7 дюймів і Full HD. Один з семидюймових дисплеїв вбудований в робочу панель ноутбука справа.

    Про те, скільки буде коштувати готова подібна модель, інформації немає.

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    Додаткові технічні характеристики також не повідомляються. Ми можемо оцінювати тільки фотографії прототипу.

    Нагадаємо, американська компанія-виробник домашніх музичних колонок Sonos заявила, що компанії Google і Amazon вкрали у неї технології, але в суд вони можуть подати лише на одну компанію.

    Як повідомлялося, експерти назвали найбільш непотрібні додатки для смартфонів.

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    Джерело Internetua

    технології наука модель
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