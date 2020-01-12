У США хочуть заборонити смартфони для людей молодших 21 року



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Внесений відповідний законопроект

Сенатор-демократ штату Вермонт у США вніс законопроект, згідно з яким люди у віці до 21 року не повинні користуватися смартфонами. Нібито вони до цього ще «не доросли».

Сенатор вважає, що люди молодші 21 року не можуть бути достатньо зрілими для того, щоб користуватися смартфоном безпечно. Як докази цієї тези політик навів випадки дорожніх аварій і поширеність цькування в інтернеті серед підлітків. Повідомляється, що смартфони є однією з головних причин смертності серед молодих людей в США. Нібито підлітки частіше залучаються до небезпечної діяльності за допомогою телефонів, що може закінчитися навіть самогубством.

Законопроект пропонує штрафувати громадян молодших 21 року, спійманих за використанням смартфона. Сума штрафу – $ 1000… Крім того, в якості покарання може використовуватися і тюремне ув’язнення.

Як повідомлялося, представлено перший ноутбук з сімома екранами.

Нагадаємо, Samsung представила перший безрамковий 8К-телевізор.

Джерело Internet