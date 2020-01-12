Samsung представила перший безрамковий 8К-телевізор



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Телевізор отримав технологію, яка дозволяє здійснювати потокову передачу контенту

Компанія Samsung анонсувала перший безрамковий 8K-телевізор Q950TS Infinity Design товщиною всього 15 мм.

Розумний телевізор оснащений квантовим процесом з ШІ і оновленим призначеним для користувача інтерфейсом. Він може масштабувати картинку з будь-якого джерела до дозволу 8К.

Телевізор також отримав «цифрового дворецького», який дозволить йому керувати іншим обладнанням розумного будинку через Bluetooth або Wi-Fi. З мобільних пристроїв можна вивести зображення на телевізор одним дотиком. Крім того, Q950TS підтримує цифрових помічників Bixby, Google Assistant і Amazon Alexa.

Новий розумний телевізор Samsung також отримав технологію Samsung AI ScaleNet, яка дозволяє здійснювати потокову передачу контенту в 8К в мережах з пропускною спроможністю, достатньою лише для 4К-відео. Також телевізор підтримує кодек AV1 для відтворення 8K-відео в додатку YouTube.

Більш докладно Samsung розповість про безрамковий телевізорі на виставці CES.

Нагадаємо, американська компанія-виробник домашніх музичних колонок Sonos заявила, що компанії Google і Amazon вкрали у неї технології, але в суд вони можуть подати лише на одну компанію.

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Джерело Itsider