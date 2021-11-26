Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя

Раніше Червона планета мала щільну, багату на воду атмосферу, але вона поступово виснажувалась

За словами науковців, для виживання людей на Марсі потрібно створити штучне магнітне поле

Британські вчені запропонувала варіант тераформування Марса, тобто перетворення його поверхні та клімату на схожі на земні. Про це розповідає видання Universe Today.

«Тераформування Марса – одна з найвеличніших мрій людства. Марс має багато чого для цього. Його день приблизно такої ж тривалості, як і земний, під його поверхнею багато замерзлої води, і, ймовірно, з часом йому можна буде надати атмосферу, яка придатна для дихання. Але одна з речей, якої йому не вистачає, – це сильне магнітне поле», – розповіли вчені.

Науковці запропонували нову ідею створити штучне магнітне поле, яке б могло захистити Марс від сонячного вітру та іонізуючих частинок. Ранній Марс мав щільну, багату на воду атмосферу, але вона поступово виснажувалась без захисту сильного магнітного поля.

За їхніми словами, не можна просто відтворити магнітне поле Землі на Червоній планеті. Наше поле створюється у ядрі Землі, а всередині Марса ядро менше і прохолодніше.

Для появи магнітного поля навколо планети необхідний сильний потік заряджених частинок усередині (як на Землі) чи навколо планети. Перший варіант не підходить. Але виявляється, можна створити кільце із заряджених частинок навколо Марса завдяки його супутнику Фобосу.

Фобос – один із двох марсіанських супутників, який обертається навколо планети досить близько і здійснює оборот кожні вісім годин.

Команда науковців пропонує іонізувати частинки з поверхні Фобоса, а потім прискорити їх. Це створить магнітне поле, щоб захистити Червону планету.

Вчені визнають, що це сміливий план і він навіть здається недосяжним, проте вважають, що втілити його в життя з часом буде можливо, адже це дуже важливо для людства.

Нагадаємо, раніше науковці знайшли ідеальне місце для життя колоністів на Марсі.

Читайте також: