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    Вчені з Китаю створили скло, твердіше за алмаз

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    Матеріал &ndash; один із найтвердіших видів скла, відомих наразі - Вчені з Китаю створили скло, твердіше за алмаз
    Матеріал – один із найтвердіших видів скла, відомих наразі
    Фото з відкритих джерел

    Винаходу пророкують велике майбутнє у виробництві ґаджетів

    Вчені під керівництвом китайського Університету Цзілінь створили так зване вуглецеве скло, яке твердіше за алмаз. Про це розповідає Daily Мail.

    Можливо, в майбутньому завдяки йому екрани смартфонів не потребуватимуть захисних чохлів.

    Вони синтезували його, помістивши «бакіболли» – форму вуглецю, схожу на футбольний м'яч – у прес з ковадлом і піддавши їх екстремальним температурам та тиску. В результаті вийшло одне з найтвердіших видів скла, відомих наразі.

    «Створення скла з такими чудовими властивостями відкриє можливості для нових застосувань», – зазначив геохімік Інвей Фей із Вашингтонського інституту Карнегі.

    Вуглець може набувати безліч стабільних форм, які різняться залежно від їхньої молекулярної структури. Деякі з них, такі як графіт та алмаз, мають високоміцну структуру, а інші за міцністю як звичайне скло.

    Нагадаємо, раніше китайські дослідники створили унікальне скло товщиною 0,12 міліметра - тонше двох аркушів паперу для друку.

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    Теги: Китай технології наука
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    Вчені з Китаю створили скло, твердіше за алмаз