Вчені з Китаю створили скло, твердіше за алмаз

Винаходу пророкують велике майбутнє у виробництві ґаджетів

Вчені під керівництвом китайського Університету Цзілінь створили так зване вуглецеве скло, яке твердіше за алмаз. Про це розповідає Daily Мail.

Можливо, в майбутньому завдяки йому екрани смартфонів не потребуватимуть захисних чохлів.

Вони синтезували його, помістивши «бакіболли» – форму вуглецю, схожу на футбольний м'яч – у прес з ковадлом і піддавши їх екстремальним температурам та тиску. В результаті вийшло одне з найтвердіших видів скла, відомих наразі.

«Створення скла з такими чудовими властивостями відкриє можливості для нових застосувань», – зазначив геохімік Інвей Фей із Вашингтонського інституту Карнегі.

Вуглець може набувати безліч стабільних форм, які різняться залежно від їхньої молекулярної структури. Деякі з них, такі як графіт та алмаз, мають високоміцну структуру, а інші за міцністю як звичайне скло.

Нагадаємо, раніше китайські дослідники створили унікальне скло товщиною 0,12 міліметра - тонше двох аркушів паперу для друку.

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