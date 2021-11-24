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    Samsung побудує у Техасі завод із виробництва мікросхем

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    Проєкт стане &laquo;найбільшим об'єктом, який сплачує податки у штаті&raquo; - Samsung побудує у Техасі завод із виробництва мікросхем
    Проєкт стане «найбільшим об'єктом, який сплачує податки у штаті»
    Фото з відкритих джерел

    Об'єкт коштуватиме $17 млрд

    Корейська компанія Samsung планує побудувати в США, у штаті Техас, великий завод із виробництва напівпровідників – дефіцит чипів доволі сильно впливає на виробництво техніки.

    Об'єкт коштуватиме $17 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

    Проєкт стане «найбільшим об'єктом, який сплачує податки у штаті», і дасть 1800 робочих місць у цьому районі.

    Інвестиції Samsung у розмірі $17 мільярдів мають на меті зведення заводу із виробництва напівпровідників площею понад 1 тис. акрів.

    Початок виробництва мікросхем очікується до кінця 2024 року. За даними ЗМІ, влада міста Тейлор запропонувала Samsung низку пільг, щоб компанія розмістила виробництво саме в у цьому місті.

    Адміністрація Джо Байдена наполягає на розширенні виробництва напівпровідників у США. Президент днями підписав важливий інфраструктурний проєкт.

    Під час карантину техноіндустрія зазнала великого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

    Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor та General Motors щодо заводів у Північній Америці.

    Світовий дефіцит напівпровідників збережеться до 2022 року, проте до середини року ситуація може покращитися на тлі доступності більшого обсягу постачання, прогнозують у J.P. Morgan.

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    Теги: США податки санкції інвестиції завод Samsung Hyundai Honda
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    Samsung побудує у Техасі завод із виробництва мікросхем