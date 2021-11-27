Учені з Іспанії створили біопластик із томатів

Новий матеріал розкладається у морі приблизно за місяць

У Іспанії дослідники працюють над новим біопластиком. Вони вирішили взяти за основу шкірку помідора. Про це пише The Mayor.

Метод запропонували вчені з Інституту субтропічного та середземноморського садівництва у Малазі. Новий матеріал зможуть застосовувати, до прикладу, у виготовленні нешкідливих лаків та пакувань для продуктів.

Фахівці пояснюють, що екоматеріал виготовляється зі шкірки, яка залишається після промислової переробки плодів томатів. Вона виступає біовідновлюваним джерелом ненасичених та полігідроксильованих жирних кислот для виробництва біопластику.

Експерименти продемонстрували, що матеріал є доволі міцним. А головне, біопластик розкладається у морі приблизно за місяць. Для порівняння, пластмаси, отримані з нафти, розкладаються у довкіллі приблизно за 450 років.

Однак для застосування нового біопластику може знадобитися деякий час. Основна складність полягає у вартості – він має стати дешевим. Крім того, для запуску виробництва необхідно розробити спеціальне обладнання.

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