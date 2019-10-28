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    Технології

    «Відчуй себе інженером». Тепер фотоапарат можна зібрати з картону, а об’єктив заповнити кавою «для створення неповторних світлин»

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    Об&rsquo;єктив має фокусну відстань 80 мм та максимальну світлосилу f/11. І він навіть може бути адаптований під інші корпуси камери - «Відчуй себе інженером». Тепер фотоапарат можна зібрати з картону, а об’єктив заповнити кавою «для створення неповторних світлин»
    Об’єктив має фокусну відстань 80 мм та максимальну світлосилу f/11. І він навіть може бути адаптований під інші корпуси камери

    Комплект фотоапарата LomoMod № 1 коштує $ 59 або ≈ ₴ 1 470

    Компанія Lomography випустила набір для самостійної збірки картонної камери середнього формату LomoMod № 1.

    У компанії Lomography стверджують, що використання картону забезпечує універсальність і потенціал для нескінченних можливих модифікацій.

    Зазначається, картонні деталі з’єднуються один з одним без використання шурупів або клею.

    У наборі є об’єктив, що можна заповнити кольоровою рідиною для створення неповторних фотографій.

    Картонна камера складається з 11 різних аркушів, має набір апертурних пластин для підвищення незвичайності, модуль діафрагми і затвора (так що ви можете знімати в звичайному режимі і в режимі лампи) і об’єктив Саттона.

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    Об’єктив Саттон названий на честь Томаса Саттона (Thomas Sutton), англійського фотографа, який у 1859 році створив незвичайну панорамну камеру з об’єктивом, заповненим водою, що сфокусував зображення на вигнутій пластині. Заповнена рідиною лінза, яка збирається як частина системи LomoMod № 1, має дві трубки, що виступають збоку. Вони можуть бути розділені на стику і заповнені апельсиновим соком, харчовим барвником, холодною чорною кавою або будь-якою іншою кольоровою рідиною. Це дасть змогу зробити цілий ряд ефектів на ваших фотографіях.

    Об’єктив має фокусну відстань 80 мм та максимальну світлосилу f/11. І він навіть може бути адаптований під інші корпуси камери. 

    Комплект фотоапарата LomoMod № 1 коштує $ 59 або ≈ ₴ 1 470.

    фотограф технології
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