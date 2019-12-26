В останній версії Google Chrome виявили вразливість



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Наразі у компанії Google не повідомили чи будуть відновлювати втрачені дані користувачів, але новий патч усунув проблему і браузер вже можна оновити

У веб-браузері виявили виток паролів користувачів

В останній версії веб-браузера Google Chrome виявили вразливість, а саме витоки паролів користувачів. Про це повідомляє Gizchina.

Зазначається, що браузер вже почав повідомляти користувачів про негайну зміну паролів за допомогою спливаючого вікна. Хоча попередження вже почало поширюватися тільки для індійських користувачів.

«Змініть свій пароль. Порушення даних на сайті або в додатку розкрило ваш пароль. Chrome рекомендує змінити пароль для сайту», - йдеться у попередженні.

Наразі у компанії Google не повідомили чи будуть відновлювати втрачені дані користувачів, але новий патч усунув проблему і браузер вже можна оновити.

Раніше повідомлялося, що компанія Google недавно випустила свою останню версію Chrome. Chrome 79 пропонує безліч функцій, основні з яких - заморожування вкладок і захист від фішингу.

Нагадаємо, антимонопольна служба Франції наклала штраф на Google у розмірі 150 мільйонів євро за зловживання домінуючою позицією на ринку. Французький регулятор повідомив, що правила рекламної платформи Google Ads застосовуються «випадковим чином», а її адміністратори без наявної причини видаляють акаунти користувачів.

Як повідомлялося, у жовтні орган із захисту даних Туреччини оштрафував американську компанію Google на $280 тисяч за порушення законодавства країни через витік особистих даних користувачів.