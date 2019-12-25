Британський автовиробник створив спортивний суперкар, що їздить зі швидкістю понад 400 км / год



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Speedtail має тримісний салон з водійським кріслом у центрі

Компанія McLaren випробовувала свій Speedtail на злітно-посадковій смузі

Британський виробник спортивних автомобілів McLaren Automotive завершила швидкісні випробування нового купе Speedtail. Прототип з кодовим позначенням XP2 більше 30 разів досяг швидкості 403 км / год.

Цікаво, що рекорд встановлювали не на звичайній трасі, а на на злітно-посадковій смузі Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Це досягнення робить Speedtail найшвидшим McLaren в історії бренду. Примітно, що раніше це звання належало його попередникові - легендарному McLaren F1, який свого часу видав 386,4 км / год, ставши світовим рекордсменом.

McLaren Speedtail є частиною флагманської лінійки Ultimate Series поряд з купе Senna і новітнім спідстером Elva. Подібно до F1, він має тримісний салон з водійським кріслом у центрі. Технічно ж Speedtail — наступник плагін-гібрида McLaren P1: він також оснащений бензоелектричною силовою установкою з можливістю зарядки від мережі. Її сукупна віддача становить 1070 к.с. і 1150 Нм.

Акумулятор власної розробки McLaren має питому потужність в 5,2 кіловата на кілограм — стверджується, що це найкраще співвідношення серед усіх існуючих високовольтних батарей. Підключити Speedtail до розетки не можна, однак в стандартну комплектацію включена бездротова зарядка. Крім того, система рекуперації відновлює запас енергії під час руху.

Тираж Speedtail буде обмежений 106 екземплярами. Всі вони були розпродані ще до офіційної прем'єри за цінами від 1,75 млн британських фунтів за штуку, не рахуючи податків. Перші серійні гіперкари вже почали збирати в Уокінзі, клієнтам їх передадуть в лютому 2020 року.

Раніше повідомлялося, що глава McLaren Майк Флюітт заявив, що вже наступного року компанія анонсує нову платформу, яка передбачає активне використання електромоторів.

Мова не йде про будівництво електросуперкара на зразок Lotus Evija: британці вважають, що акумуляторні блоки поки дуже важкі. Але задіяти електромотор як частина силової установки в McLaren вже готові.