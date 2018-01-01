Апарат буде займатися моніторингом зони над Арктикою

Збройні сили Данії вивели на орбіту свій перший супутник, повідомляє голова Центру оперативної океанографії Збройних сил Данії Шарлотта Хавстен. «Нам повідомили, що супутник запущено і він вже на орбіті. Тепер чекаємо чотири години, поки він пройде над Аальборгом, де розташована наша антенна, щоб перевірити, як він функціонує» -



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Апарат буде займатися моніторингом зони над Арктикою

Збройні сили Данії вивели на орбіту свій перший супутник, повідомляє голова Центру оперативної океанографії Збройних сил Данії Шарлотта Хавстен.

«Нам повідомили, що супутник запущено і він вже на орбіті. Тепер чекаємо чотири години, поки він пройде над Аальборгом, де розташована наша антенна, щоб перевірити, як він функціонує» - сказала Хавстен.

Супутник має назву Ulloriaq, що з гренландської перекладається як «зірка».

На орбіту він був виведений за допомогою китайської ракети з космічної станції у пустелі Гобі.

Супутник забезпечуватиме кращий моніторинг кораблів і повітряних суден в Арктиці – регіоні настільки великому, що спостереження за ним за допомогою інших засобів стає неможливим.

Данія вже кілька років збиралася підвищити свої можливості у плані спостереження за регіоном Арктики. Зокрема, через те, що з огляду на кліматичні зміни льодовий покрив зменшився, зросла активність у регіоні, що привертає до нього увагу політиків.