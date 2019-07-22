ЗМІ: Huawei допомагала Північній Кореї створити бездротову мобільну мережу



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Huawei начебто співпрацювала з компанією Panda International Information Technology по декількох проектах

Північна Корея створила бездротову мобільну мережу Koryolink за допомогою компанії Huawei.

Про це з посиланням на анонімні джерела повідомляє Washington Post.

Видання заявляє, що в документах, наданих анонімними джерелами, сказано, що Huawei співпрацювала з компанією Panda International Information Technology по декількох проектах. Компанію використовували як канал для поставок КНДР устаткування для запуску мережі Koryolink.

Джерело стверджує, що мережа була створена у 2008 році, зараз вона працює із застарілим обладнанням, тому що Huawei більше не надає оновлення й обслуговування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на полях саміту Великої двадцятки розповів, що поки не бажає виключати Huawei з «чорного списку», однак Вашингтон готовий дозволити американським компаніям продавати обладнання китайського телекомунікаційного гіганта, якщо це не загрожуватиме нацбезпеці США.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».