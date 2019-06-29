Трамп назвав умови за яких у США зможуть продавати обладнання Huawei



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16 травня президент США Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через загрози безпеці комп’ютерної системи, а компанія Huawei потрапила у чорний список

Вашингтон готовий дозволити американським компаніям продавати обладнання китайського телекомунікаційного гіганта, якщо це не загрожуватиме нацбезпеці США, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на полях саміту Великої двадцятки розповів, що поки не бажає виключати Huawei з «чорного списку» Мінторгу, однак Вашингтон готовий дозволити американським компаніям продавати обладнання китайського телекомунікаційного гіганта, якщо це не загрожуватиме нацбезпеці США.

Про це повідомляє Associated Press.

«Ми дозволимо продавати обладнання Huawei. Я говорю про обладнання, яке не представляє великої загрози для національної безпеки», - пояснив американський лідер.

Нагадаємо, 27 травня компанія Microsoft припинила приймати нові замовлення від китайського виробника смартфонів та комунікаційного обладнання Huawei Technologies.

25 травня Huawei виключили з асоціації SD, у зв’язку з чим компанія не зможе використовувати карти пам’яті SD та порти для них.

20 травня Google відмовився від співпраці з китайським гігантом Huawei після того, як Міністерство торгівлі США внесло компанію в чорний список.

16 травня президент США Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через загрози безпеці комп’ютерної системи, а компанія Huawei потрапила у чорний список. За даними ЦРУ, китайського гіганта Huawei фінансує китайська розвідка, армія і комісія з нацбезпеки Комуністичної партії. Водночас компанія Huawei заявила, що її робота не є загрозою і каже, що вона є незалежною від китайського уряду.

17 березня компанія Huawei повідомила, що створила резервну операційну систему на випадок серйозного погіршення відносин із США. Китайська компанія має намір перейти на неї, якщо не зможе використовувати Windows і Android.

У лютому США заявили, що не зможуть співпрацювати з країнами, які використовують системи Huawei.

Наприкінці січня Міністерство юстиції США офіційно висунуло 13 звинувачень китайському телекомунікаційному гіганту Huawei, а також фінансовій директорці компанії Мен Ванчжоу.

Виконувач обов’язків директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому США Рассел Воут вважає, що обмеження використання продукції китайської Нuawei призведе до негативних наслідків для американських компаній. У зв’язку з цим Воут запропонував відкласти введення заборони на продукцію Huawei.