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Туреччина провела випробування нового ЗРК підвищеної дальності (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина провела випробування нового ЗРК підвищеної дальності (відео)
Турецький зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середньої дальності Hisar-O
фото: yenikiroba

Anadolu Ajansı: Hisar-O вдало виконав свій перший дальній удар

Перший турецький зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Hisar-O, який має стати основою національної системи ППО «Сталевий купол», провів успішний пуск ракети підвищеної дальності. Про це пише Anadolu Ajansı з посиланням на Департамент оборонної промисловості Туреччини.

«Мету було знищено прямим попаданням з відстані понад 40 км ракетою, випущеною батареєю Hisar-O. Ми продовжимо роботу зі збільшення ефективної дальності системи Hisar-O за рахунок технологічних досягнень нового покоління на додаток до її можливостей», – йдеться у повідомленні відомства. Постачання першої партії ЗРК у конфігурації нового покоління плануються до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Туреччина презентувала багаторівневу систему ППО під назвою «Сталевий купол» (Steel Dome або Çelik Kubbe турецькою), яка має стати конкурентом відомому ізраїльському «Залізному куполу». Гендиректор місцевої компанії Aselsal Ахмет Акйола підтвердив, що вони братимуть участь у цьому проєкті.

Також до розробки долучаться Roketsan, SAGE та MKE, а координатором проєкту виступить SSB Акйола та Управління оборонною промисловістю уряду Туреччини. Очікується, що система протидіятиме безпілотникам за допомогою засобів перешкод iHTAR, лазера GOHBERK і ALKA. 

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Теги: Туреччина технології ракета відео системи ППО

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