Операція ЗСУ у Курській області: ставлення росіян до Путіна різко погіршилося

Згідно з аналізом, позитивне ставлення до Путіна похитнулося ще минулого року

Відтоді, як д ЗСУ почали операцію в Курській області, ставлення росіян до Путіна стало гіршим

За два тижні після початку операції Збройних сил України в Курській області, ставлення росіян до президента Володимира Путіна значно погіршилося. Про це повідомляє The New York Times.

Посилаючись на дані компанії FilterLabs AI, видання зазначає, що в багатьох інтернет-публікаціях операцію ЗСУ розглядають як провал російського уряду, зокрема самого Путіна. Оскільки об’єктивно оцінити громадську думку в Росії складно, FilterLabs відслідковує настрої росіян за допомогою аналізу соцмереж та новинних сайтів.

Аналіз показує, що позитивне ставлення до Путіна почало похитуватися ще минулого року після невдалого заколоту, організованого Євгеном Пригожиним, головою ПВК «Вагнера.» Однак, значні зміни в настроях відбулися після початку української операції в Курській області.

Генеральний директор FilterLabs Джонатан Тойбнер зазначає, що реакція Путіна на цей виклик сприймається у кращому випадку як неадекватна, а в гіршому – як образлива. Погіршення ставлення до російського лідера спостерігається навіть у Москві, хоча там воно відбувається повільніше, ніж у інших регіонах Росії.

Американські чиновники застерігають, що поки рано говорити про довгострокові наслідки для репутації Путіна. Проте, зниження його популярності може ускладнити Кремлю ведення війни в Україні, особливо в регіонах, де активно проводиться мобілізація.

FilterLabs підкреслює, що падіння престижу Путіна у ключових регіонах може вплинути на здатність Кремля набирати нових солдатів, особливо якщо росіяни відчують, що війна йде погано.

Незважаючи на це, Кремль продовжує контролювати національні ЗМІ, обмежуючи доступ до об'єктивної інформації про війну, тоді як регіональні видання менш схильні до прикрашання новин.