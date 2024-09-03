На дорогах Криму помітили вантажівки «ядерного» управління РФ

У Криму зафіксували рух військових вантажівок, які належать до 12-го управління Головного управління Міністерства оборони Російської Федерації

Військові вантажівки помітили на автошляхах Керчі та Керченського півострова

У тимчасово окупованому Криму очевидці зафіксували рух військових вантажівок з номерами, які вказують на їхню приналежність до 12-го ГУМО РФ. Це управління відповідає за зберігання, експлуатацію та обслуговування ядерних боєприпасів. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зокрема, такі автомобілі були помічені на дорогах Керчі та Керченського півострова.

Відповідно до переліку цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС Росії, машини 12 управління позначаються кодом 39.

12-те Головне управління Міноборони РФ відповідає за весь комплекс робіт з ядерними боєприпасами: їх зберігання, використання та технічне обслуговування.

Крім того, до його структури входить Служба спеціального контролю, яка здійснює моніторинг ядерних випробувань, що проводяться іншими державами.