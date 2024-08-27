Росія вперше атакувала розподільні підстанції касетними боєприпасами – Шмигаль

За словами Шмигаля, внаслідок удару РФ по енергетиці, Україна втратила дуже невелику кількість обладнання

Шмигаль прокоментував вчорашній масований удар РФ по українській енергетиці

Російська Федерація вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

Зокрема, Шмигаль прокоментував вчорашній масований удар РФ по українській енергетиці.

«Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції», – сказав прем'єр.

За словами прем’єра, Росія 26 серпня атакувала десятками ракет українській підстанції. «З 10 ударів ми вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту (енергетики – «Главком»)», – додав він.

Зазначимо, 27 серпня проходить панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній беруть участь та відповідають на питання журналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень. Протягом сьогоднішньої доби на українців очікують жорсткі обмеження світла.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.