Представнику ОБСЄ подарували календар з малюнками Сущенка



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Представник НСЖУ подякувала пану Дезіру за підтримку українських журналістів Романа Сущенка, Станіслава Асєєва, Миколу Семену

Календар із малюнками Сущенка з російській в’язниці вийшов у 2019 році

Перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ презентувала представнику ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлему Дезіру календар із малюнками незаконно ув'язненого в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомили у прес-службі НСЖУ, зазначивши, що календар Дезіру було вручено у Відні під час конференції, присвяченій безпеці жінок-журналісток в Інтернеті.

«Вручаючи календар, розповіла, що до нього увійшли малюнки журналіста, створені у складних умовах ув‘язнення. Також подякувала пану Дезіру за підтримку українських журналістів, яких незаконно переслідує російська влада або проросійський режим на Донбасі: Романа Сущенка, Станіслава Асєєва, Миколу Семену. Така увага до їхньої долі посилює міжнародний тиск на країну-агресора», - сказала Кущ.

Як повідомлялося, календар на 2019 рік із малюнками Сущенка, створеними у російській в’язниці, випустило інформаційне агентство «Укрінформ», де працює незаконно засуджений журналіст.

Національна спілка журналістів України спільно з Міжнародною та Європейською федерацією журналістів проводять широку кампанію солідарності із Сущенком з перших днів затримання українського журналіста у Москві у листопаді 2016 року.