У Фінляндії виплатили компенсації за побічні ефекти вакцин від Covid-19

Фіни можуть зажадати компенсацію, якщо побічні ефекти не проходять протягом двох тижнів

Громадянам Фінляндії виплатили компенсації за побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу

Жителям Фінляндії, у яких виявили побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу, виплатили грошові компенсації. Про це повідомляє фінська телерадіокорпорація Yle.

Генеральна директорка компанії зі страхування фармацевтичних ризиків, яка займається питанням компенсацій, Тііна Хеллгрен розповіла, що на даний момент більше 400 фінів подали претензії зі скаргами на сильні побічні явища від вакцини. Вона зазначила, що найбільш частими з них стали висип, хворобливі відчуття в лімфатичних вузлах, підвищена температура і головний біль.

За словами Хеллгрен, фіни можуть зажадати компенсацію, якщо побічні ефекти не проходять протягом двох тижнів, а на усунення симптомів йде велика сума грошей.

Вона зазначила, що виплати отримали близько 90 вакцинованих від Covid-19 громадян Фінляндії. Відзначається, що сума компенсації може бути близько 2 тис. євро.

Раніше у Великобританії назвали основні симптоми «довгого» Covid-19. За даними експертів, більше половини пацієнтів з «довгим» коронавірусом скаржилося на сильну втомлюваність.

Серед інших головних симптомів захворювання фахівці назвали утруднене дихання і м'язові болі. У 31 відсотка хворих також спостерігалися проблеми з концентрацією уваги.

Нагадаємо, уряд Фінляндії 9 серпня відкривав кордони і зняв всі обмеження на в'їзд для українців. Водночас відновлюються обмеження для низки інших країн.

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