Українець отримав 1,5 млн компенсації за смерть матері-лікарки від Covid-19

Андрій Сорока: Без кваліфікованої юридичної допомоги я б не добився нічого

Упродовж року Андрій Сорока доводив у суді, що він син своєї мами

Після того як в суді вдалося довести родинний зв’язок з померлою матір’ю, Андрій Сорока отримав одноразову страхову виплату – 1,5 млн грн. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

64-річна лікарка зі Львова Ірина Федоришин померла від коронавірусу 25 травня 2020 року. Жінка інфікувалася на роботі від пацієнта, який привіз хворобу з Італії. Це був перший випадок смерті медика від Covid-19 на Львівщині.

Коли син померлої звернувся до Фонду соціального страхування для отримання компенсації, йому відмовили, пояснивши, що після одруження і створення власної сім’ї він перестав належати до родини матері.

«Більше року я доводив у суді, що я син своєї мами. Як такі прості речі доказувати у судах? Без кваліфікованої юридичної допомоги я б не добився нічого. Є закон про виплату компенсації медикам, які інфікувались на роботі COVID, внаслідок чого втратили здоров’я, або ж їхнім рідним, коли людина померла. Я не думав, що звертатимусь у суд і до адвоката. Бо, як на мене, це ситуація трагічна і я єдиний син – спадкоємець. У мами були я, моя дружина і троє онуків», – розповів Сорока.

У липні цього року Франківський районний суд Львова встановив, що чоловік належить до родини матері. Фонд соцстрахування апеляцію не подавав і позивач отримав одноразову страхову виплату у розмірі 1,5 мільйона гривень.

До слова, науковці з США назвали головну причину смертності від Сovid-19.

Тим часом Італія дозволила вакцинованим українцям в’їзд без карантину: достатньо заповнити форму і мати негативний тест.

У той же час МОЗ України оприлюднев рейтинг Covid-вакцин для подорожей.