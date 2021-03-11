У Фінляндії AstraZeneca вакцинуватимуть людей старше 70 років

Згідно з висновками експертів, дані досліджень, проведених у Шотландії та Англії, показують, що перша доза вакцини Astra Zeneca забезпечує літніх людей таким самим захистом, як і РНК-вакцина компаній Biontech і Pfizer

Влада Фінляндії прийняли рішення, що вакциною від коронавірусу AstraZeneca можна прищеплювати також людей старше 70 років.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що рішення з цього питання прийняла група експертів, яку призначило Відомство охорони здоров'я і соціального розвитку THL.

Згідно з висновками експертів, дані досліджень, проведених у Шотландії та Англії, показують, що перша доза вакцини Astra Zeneca забезпечує літніх людей таким самим захистом, як і РНК-вакцина компаній Biontech і Pfizer.

Слід зазначити, що в Фінляндії всього з початку пандемії виявлено 63 889 випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech, про постачання яких до України вже повідомлялось раніше.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Від початку вакцинації в Україні прищепили від коронавірусу вже понад 23,5 тис. осіб.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.