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    Фінляндія вакцинуватиме українських працівників від Covid-19

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    Українці, які працюють у Фінляндії, можуть отримати щеплення від&nbsp;Covid-19 - Фінляндія вакцинуватиме українських працівників від Covid-19
    Українці, які працюють у Фінляндії, можуть отримати щеплення від Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону

    Фінляндія буде вакцинувати від Covid-19 українських громадян, які працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи. Однак треба мати на увазі, що в кожному регіоні можуть бути особливі програми вакцинації. Про це у Facebook повідомило посольство Фінляндії в Україні.

    Повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти Covid-19 іноземців, які працюють у Фінляндії тривалий час.

    «Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти Covid-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають», – йдеться в повідомленні.

    При цьому слід звернути увагу, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземця приймається муніципальними органами охорони здоров'я.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.

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    Теги: Фінляндія посольство щеплення вакцинація ВООЗ
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    Фінляндія вакцинуватиме українських працівників від Covid-19