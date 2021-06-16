Фінляндія вакцинуватиме українських працівників від Covid-19
Доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону
Фінляндія буде вакцинувати від Covid-19 українських громадян, які працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи. Однак треба мати на увазі, що в кожному регіоні можуть бути особливі програми вакцинації. Про це у Facebook повідомило посольство Фінляндії в Україні.
Повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти Covid-19 іноземців, які працюють у Фінляндії тривалий час.
«Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти Covid-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають», – йдеться в повідомленні.
При цьому слід звернути увагу, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземця приймається муніципальними органами охорони здоров'я.
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