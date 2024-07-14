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У Японії ухвалили закон, який зобов'язує громадян щодня посміхатися

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Японії ухвалили закон, який зобов'язує громадян щодня посміхатися
Ідея закону належить Ліберально-демократичній партії
Фото з відкритих джерел

За новин закон японці мають посміхатися кожен день

Влада префектури Ямагата в Японії ухвалила незвичайний закон, який зобов'язує мешканців усміхатися щонайменше раз на день. Ініціатива належить Ліберально-демократичній партії, яка спирається на дослідження медичного факультету Університету Ямагати, що підтверджують позитивний вплив сміху на здоров'я та тривалість життя. Про це інформує SCMP.

Закон викликав критику з боку опозиційних партій, які вважають його порушенням конституційних прав людини. Проте влада запевняє, що жодних покарань за «неусміхненість» не передбачено. У статті, опублікованій у Journal of Epidemiology, проаналізовано дані про здоров'я понад 17 тисяч людей віком від 40 років. Результати показали, що ті, хто менше сміявся, частіше хворіли та мали вищий ризик смертності. 

Нагадаємо, хвилі спеки, які торкнулись країн Європи через зміни клімату, нині стають дедалі частішими, що негативно впливає на туризм. Туристи тепер стоять перед непростим вибором: відвідування тепліших країн Середземномор'я скоротилося 2023 року через рекордні хвилі тепла та лісові пожежі. Туристи обирають напрямки з більш «м'яким кліматом», які стають все більш популярними.

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Теги: туризм закон партії влада Алі Сов поради

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