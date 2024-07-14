У Японії ухвалили закон, який зобов'язує громадян щодня посміхатися

За новин закон японці мають посміхатися кожен день

Влада префектури Ямагата в Японії ухвалила незвичайний закон, який зобов'язує мешканців усміхатися щонайменше раз на день. Ініціатива належить Ліберально-демократичній партії, яка спирається на дослідження медичного факультету Університету Ямагати, що підтверджують позитивний вплив сміху на здоров'я та тривалість життя. Про це інформує SCMP.

Закон викликав критику з боку опозиційних партій, які вважають його порушенням конституційних прав людини. Проте влада запевняє, що жодних покарань за «неусміхненість» не передбачено. У статті, опублікованій у Journal of Epidemiology, проаналізовано дані про здоров'я понад 17 тисяч людей віком від 40 років. Результати показали, що ті, хто менше сміявся, частіше хворіли та мали вищий ризик смертності.

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