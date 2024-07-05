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Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих
Марі Доші (ліворуч) та Пріска Тевено ведуть активну передвиборчу кампанію
фото: BBC

Дві жінки-кандидатки на виборах у Франції зазнали нападу від невідомих людей цього тижня

Відразу дві кандидатки, які беруть участь у другому турі загальних виборів у Франції в неділю, заявили, що зазнали нападу. Представниця французького уряду Пріска Тевено представляє на виборах правлячу партію «Відродження», Марі Доші – «Національне об'єднання». У зв'язку з нападом на Тевено затримано трьох людей, зокрема трьох неповнолітніх. Про це пише BBC.

«Сьогодні ввечері на кандидата Пріску Тевено та членів її передвиборчої команди напали чотири особи у Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати. Насильству та залякуванню не місце у нашій демократії. Давайте відкинемо атмосферу насильства і ненависті, що панує в країні», – написав у соцмережі Х прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

За повідомленнями французьких ЗМІ, Тевено, депутатка французького парламенту і членкиня партії «Відродження» президента Еммануеля Макрона, розклеювала передвиборчі плакати у своєму виборчому окрузі в О-де-Сен, на заході Парижа, коли на неї напала група людей. Хоча сама Тевено не постраждала, її заступник і партійний активіст були поранені невідомою групою з приблизно 10 молодих людей, які розтрощили передвиборчі плакати, сказала Тевено газеті Le Parisien.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманен заявив, що чотири людини були заарештовані у зв'язку з нападом на команду Тівено. Кандидатка «Національного об'єднання» Марі Доші також заявила, що в середу на неї напав продавець на ринку, щоправда інших деталей французькі ЗМІ не повідомляють.

Нагадаємо, безпрецедентно високий результат, здобутий у партією «Національне об'єднання» під керівництвом Марін Ле Пен та Жордана Борделла на виборах до Європарламенту, змусив президента Еммануеля Макрона оголосити в країні дострокові вибори. У першому турі найбільше голосів набрало саме «Національне об'єднання».

За ультраправих, які виступають за жорстку міграційну політику, проголосувала приблизно третина тих, хто прийшов на виборчі дільниці.
Другий тур голосування пройде найближчої неділі та визначить, чи зможе «Національні збори» з Ле Пен на чолі перемогти і вдруге. А якщо так – то чи вийде ультраправі домовитися сформувати правлячу коаліцію. Щоб не допустити приходу до влади в країні Ле Пен та її прихильників, єдиним фронтом вирішили виступити одразу всі політичні сили з лівої частини спектру французької політики.

У разі своєї перемоги ліва коаліція обіцяє насамперед скасувати нещодавнє підвищення в країні пенсійного віку, проведене президентом Еммануелем Макроном, та знизити його ще більше. Прем'єр Атталь у середу звернувся до виборців із закликом не допустити на майбутніх виборах перемоги партії Марін Ле Пен та Жордана Барделла. Якщо ультраправим вдасться отримати у Національних зборах більше половини місць (289 мандатів), вони матимуть право сформувати уряд.

Раніше йшлось про те, що французькі опозиційні партії поспішно уклали угоди, щоб спробувати заблокувати перемогу ультраправого Національного об’єднання на чолі з Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів. За підрахунками французької газети Le Monde, близько 218 кандидатів, які мали брати участь у другому турі, вибули, щоб зменшити кількість трикутників. З них 130 були лівими, а 82 – із центристського альянсу Ensemble під керівництвом Макрона.

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Теги: міністр вибори Франція партії політика напад соцмережі

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