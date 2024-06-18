Головна Техно HiTech
search button user button menu button

США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI
США вважають дрони DJI загрозою безпеці
фото із відкритих джерел

Ще одна велика китайська компанія ризикує потрапити під удар американських санкцій

Палата представників США проголосувала за заборону на продаж дронів китайської компанії DJI у рамках законопроекту Countering CCP Drones Act. Якщо цей документ схвалить Сенат і підпише президент країни, то продаж дронів згаданого китайського виробника на території США буде заборонено. Про це пише Tom's Hardware.

Нині DJI займає 70% глобального ринку дронів. Це змушує американських законодавців нервувати і намагатися обмежити продаж пристроїв компанії під приводом забезпечення національної безпеки. Близько 6% акцій DJI належать китайським держустановам, через що і виникають побоювання з приводу того, що влада Піднебесної може мати доступ до дронів DJI, що літають над територією США. Ще одне побоювання законодавців пов'язане з тим, що розвиток DJI зміцнює економіку Китаю.

«DJI становить неприйнятну загрозу національній безпеці, і вже давно настав час прибрати з Америки дрони, вироблені комуністичним Китаєм», – заявила представниця Республіканської партії Еліза Стефаник.

Якщо закон буде затверджено, то його дія не поширюватиметься на дрони DJI, продані в США раніше. При цьому китайська компанія не зможе продавати в країні свою продукцію, яка користується популярністю серед американців. Закон має серйозну підтримку в Конгресі США, але чи він буде остаточно затверджений, поки невідомо.

Як нагадує видання, безпілотники DJI росіяни застосовували у війні проти України, хоча у компанії DJI засудила будь-яке військове використання своїх безпілотників. 

Раніше йшлося про те, що Україна створила «Шмавік» – власний аналог популярного китайського квадрокоптера DJI Mavic, яким масово користуються українські військові. Про характеристики дрона та його ціну розповідає Forbes. Український дрон стійкіший до пошкоджень та РЕБ, може переносити на собі два боєприпаси до 1 кг та довше перебувати в повітрі на одному заряді. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, не коптер для забавок, а саме військовий», – розповів виданню СЕО виробника. За його словами, на розробку «Шмавіка» компанія витратила більше року та понад $500 тис.

Читайте також: Нам треба мільйон дронів. Але яких конкретно?
Теги: США Китай закон боєприпаси дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15-16 червня 2024 року у швейцарському місті Люцерн пройде ініційований Україною та підтриманий понад 80 країнами світу – Глобальний саміт миру
Боротьба за справедливий мир: що чекати від глобального саміту у Швейцарії
14 червня, 16:11
Вітрова турбіна встановлена у китайській провінції Гуандун
Китай побудував найбільший у світі морський вітрогенератор (фото)
13 червня, 14:05
Лікування полягає у створенні штучних клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін та контролюють рівень цукру в крові
Китайським вченим вперше вдалося вилікувати пацієнта з діабетом – ЗМІ
30 травня, 12:46
Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував
Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів
7 червня, 14:18
Внутрішній і міжнародний тероризм лишається пріоритетом британської спецслужби, проте все більше ресурсів зараз спрямовується на контррозвідувальні операції проти Росії, Китаю та Ірану
ЗМІ: Контррозвідці Британії доручено зосередитися на шпигунах із Ірану, Китаю та РФ
2 червня, 07:55
Нове законодавство має бути обговорено міністрами ЄС наприкінці цього місяця
Німечинна виступила проти закону ЄС про боротьбу з «іноземним впливом»
5 червня, 04:45
Після влучанн ворожого безпілотника автобус зайнявся, рятувальники швидко загасили пожежу
Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус на Нікопольщині (фото)
6 червня, 09:01
Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
Reuters: Без підтримки головних союзників Москви вплив Саміту миру буде слабшим
15 червня, 13:13
У виданні вказують, що Словенія надала Україні величезний обсяг військової, гуманітарної та фінансової допомоги
ЗМІ: Словенія таємно відправляла Україні військову допомогу під час затримки пакета США
15 червня, 02:42

HiTech

США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI
США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI
Гаазький суд розслідує кібератаки на Україну як можливі воєнні злочини – Reuters
Гаазький суд розслідує кібератаки на Україну як можливі воєнні злочини – Reuters
Швейцарський уряд зазнав кібератак напередодні Глобального саміту миру
Швейцарський уряд зазнав кібератак напередодні Глобального саміту миру
Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України
Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України
Швейцарія зафіксувала стрімке збільшення кібератак напередодні Саміту миру
Швейцарія зафіксувала стрімке збільшення кібератак напередодні Саміту миру
Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту
Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
13K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
12K
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
6480
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6000
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
3394
Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вистрілив у чоловіка в авто та втік. У Києві поліцейські розшукують нападника
Сьогодні, 13:35
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua