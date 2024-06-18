США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI

Ще одна велика китайська компанія ризикує потрапити під удар американських санкцій

Палата представників США проголосувала за заборону на продаж дронів китайської компанії DJI у рамках законопроекту Countering CCP Drones Act. Якщо цей документ схвалить Сенат і підпише президент країни, то продаж дронів згаданого китайського виробника на території США буде заборонено. Про це пише Tom's Hardware.

Нині DJI займає 70% глобального ринку дронів. Це змушує американських законодавців нервувати і намагатися обмежити продаж пристроїв компанії під приводом забезпечення національної безпеки. Близько 6% акцій DJI належать китайським держустановам, через що і виникають побоювання з приводу того, що влада Піднебесної може мати доступ до дронів DJI, що літають над територією США. Ще одне побоювання законодавців пов'язане з тим, що розвиток DJI зміцнює економіку Китаю.

«DJI становить неприйнятну загрозу національній безпеці, і вже давно настав час прибрати з Америки дрони, вироблені комуністичним Китаєм», – заявила представниця Республіканської партії Еліза Стефаник.

Якщо закон буде затверджено, то його дія не поширюватиметься на дрони DJI, продані в США раніше. При цьому китайська компанія не зможе продавати в країні свою продукцію, яка користується популярністю серед американців. Закон має серйозну підтримку в Конгресі США, але чи він буде остаточно затверджений, поки невідомо.

Як нагадує видання, безпілотники DJI росіяни застосовували у війні проти України, хоча у компанії DJI засудила будь-яке військове використання своїх безпілотників.

Раніше йшлося про те, що Україна створила «Шмавік» – власний аналог популярного китайського квадрокоптера DJI Mavic, яким масово користуються українські військові. Про характеристики дрона та його ціну розповідає Forbes. Український дрон стійкіший до пошкоджень та РЕБ, може переносити на собі два боєприпаси до 1 кг та довше перебувати в повітрі на одному заряді. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, не коптер для забавок, а саме військовий», – розповів виданню СЕО виробника. За його словами, на розробку «Шмавіка» компанія витратила більше року та понад $500 тис.