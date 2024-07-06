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«Я той хлопець, який зупинив Путіна» – Байден зробив гучну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Я той хлопець, який зупинив Путіна» – Байден зробив гучну заяву
Байден упевнений, що керує світом
фото з відкритих джерел

Президент США також наголосив на своїй упевненості в тому, що він здатен перемогти свого конкурента Дональда Трампа на виборах

Президент США Джо Байден заявив, що він є тим, хто зупинив главу РФ Володимира Путіна. Про це він заявив ABC News під час свого першого телевізійного інтервʼю після дебатів.

Журналіст на тлі майбутніх президентських виборів запитав чинного главу США, чи зможе він ефективно працювати наступні чотири роки у разі переобрання.

У відповідь Байден заявив:«Я той хлопець, який об’єднав НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися».

Серед деяких інших своїх досягнень за роки президентства він назвав об’єднання 50 союзників, зокрема з Європи, для допомогти Україні.

«Ви знаєте, я не тільки веду передвиборчу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу», – заявив Байден.

Президент також наголосив на своїй упевненості в тому, що він здатен перемогти свого конкурента Дональда Трампа на виборах.

Нагадаємо, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента.

Президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні». Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Раніше чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він «нікуди не піде» та продовжуватиме участь у президентських виборах США.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Як повідомлялося, група із 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.

До слова, президент США Джо Байден зустрівся з популярними TikTok-блогерами, щоб проконсультуватися щодо однієї з найбільших проблем його президентської кампанії: як переконати молодь голосувати за президента

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Теги: Дональд Трамп партії США президент дебати молодь TikTok

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