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У Казахстані стартував референдум щодо будівництва атомної електростанції

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Казахстані стартував референдум щодо будівництва атомної електростанції
фото: Kazinform

Громадяни мають можливість проголосувати на 84 дільницях

У день референдуму з питання будівництва атомної електростанції 84 виборчі дільниці в Казахстані почали свою роботу раніше, о 6:00. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Костянтин Петров.

«Всього в країні відкрилися 84 дільниці, які знаходяться у військових частинах, вахтових селах та на деяких дільницях, де проживають люди, які працюють за змінами. Це дасть можливість громадянам проголосувати до початку роботи», – зазначив Петров.

Більшість з цих дільниць розташовані в Карагандинській та Абайській областях, а також в Алмати. Вахтові поселення знаходяться також в Актюбінській та Мангистауській областях. Ці дільниці закінчать свою роботу разом з іншими виборчими дільницями о 20:00.

Президент Казахстану вже проголосував на референдумі
Президент Казахстану вже проголосував на референдумі
Kazinform

Станом на 7:00 6 жовтня 2024 року, всі 10,249 виборчих дільниць в регіонах розпочали голосування. У списки виборців внесено 12,244,683 громадян. 

Громадяни Казахстану можуть також взяти участь у референдумі за кордоном. За кордоном в 59 країнах створено 74 виборчі дільниці.

Прем'єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов одним із перших проголосував на дільниці в Астані. Один з найбільших іноземних виборчих дільниць розташований у Ташкенті, де голосування почалося о 7:00 за місцевим часом.

Останні дільниці відкриються о 16:00 за часом Астани в містах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава та о 20:00 в Сан-Франциско. Станом на ранок за кордоном вже відкрилися 26 виборчих дільниць, очікується відкриття ще 48.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також проголосував на референдумі і провів брифінг для журналістів. Він підкреслив, що уряд активно виконує поставлені завдання.

«Уряд, на мій погляд, працює активно. У нас дуже напружена робота, яка може бути непомітною для засобів масової інформації. Я постійно в курсі всіх подій», – зазначив Токаєв.

У завершення брифінгу президент висловив повагу журналістам, зазначивши, що в цьому році було надано квартири журналістам, і в майбутньому планується продовжити цю практику.

Нагадаємо, між Росією та Казахстаном розпочалася «зернова війна».

Теги: міністр Казахстан референдум

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